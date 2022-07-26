Зеленскому предложили назначить Бориса Джонсона премьером Украины

На сайте украинского президента Владимира Зеленского появилась петиция о предоставлении гражданства Украины подавшему в отставку британскому премьеру Борису Джонсону и выдвижении его кандидатуры на пост премьера Украины.

Автором петиции является Роман Максимчук.

«Прошу Вас рассмотреть возможность присвоения гражданства Украины Борису Джонсону и подать его кандидатуру на пост премьер-министра Украины», — говорится в тексте.

Среди положительных сторон такого решения автор назвал «мировую поддержку Бориса Джонсона», его чёткую позицию против российской спецоперации и «образованность в политической, финансовой и юридических сферах».

По данным на 18:35 мск, петиция собрала 1152 подписи из 25 тыс.,

необходимых для рассмотрения.

7 июля Джонсон объявил о решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.

Он продолжит выполнять свои обязанности до выборов нового главы кабинета министров.

Как писала накануне The Telegraph, Джонсон в частном разговоре заявил, что не желает уходить с должности и намеревается на всеобщих выборах бороться за пост лидера Консервативной партии.