Telegraph: Джонсон не желает увольняться и намерен бороться за пост лидера консерваторов

Объявивший об отставке британский премьер Борис Джонсон в частном разговоре заявил, что не желает уходить с должности и намеревается на всеобщих выборах бороться за пост лидера Консервативной партии, сообщает The Telegraph.

Об этом Джонсон сказал в разговоре с лордом Краддасом, членом палаты лордов.

«Он сказал, что хотел бы остаться премьер-министром. Он сказал, что не хочет уходить в отставку», — цитирует газета Краддаса.

7 июля Джонсон объявил о решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.

Он продолжит выполнять свои обязанности до выборов нового главы кабинета министров.

В выборах на пост премьера Великобритании участвуют бывший министр финансов страны Риши Сунак, замминистра торговли Пенни Мордонт и глава МИД Лиз Трасс.