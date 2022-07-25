Telegraph: Джонсон не желает увольняться и намерен бороться за пост лидера консерваторов

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Объявивший об отставке британский премьер Борис Джонсон в частном разговоре заявил, что не желает уходить с должности и намеревается на всеобщих выборах бороться за пост лидера Консервативной партии, сообщает The Telegraph.
Telegraph: Джонсон не желает увольняться и намерен бороться за пост лидера консерваторов
  • AP
  • © Frank Augstein

Об этом Джонсон сказал в разговоре с лордом Краддасом, членом палаты лордов.

«Он сказал, что хотел бы остаться премьер-министром. Он сказал, что не хочет уходить в отставку», — цитирует газета Краддаса.

7 июля Джонсон объявил о решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.

Он продолжит выполнять свои обязанности до выборов нового главы кабинета министров.

В выборах на пост премьера Великобритании участвуют бывший министр финансов страны Риши Сунак, замминистра торговли Пенни Мордонт и глава МИД Лиз Трасс.

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