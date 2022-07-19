Сунак, Мордонт и Трасс прошли в следующий тур выборов на пост премьера Великобритании

Депутат Кеми Бэйднок выбыла из борьбы за посты лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.

Об этом сообщает Sky News.

Теперь проводить избирательную кампанию продолжают только три кандидата: бывший министр финансов страны Риши Сунак, замминистра торговли Пенни Мордонт и глава МИД Лиз Трасс.

7 июля действующий британский премьер Борис Джонсон объявил о решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.

Он продолжит выполнять свои обязанности до выборов нового главы кабинета министров.