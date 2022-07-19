Сунак, Мордонт и Трасс прошли в следующий тур выборов на пост премьера Великобритании
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Об этом сообщает Sky News.
Теперь проводить избирательную кампанию продолжают только три кандидата: бывший министр финансов страны Риши Сунак, замминистра торговли Пенни Мордонт и глава МИД Лиз Трасс.
7 июля действующий британский премьер Борис Джонсон объявил о решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.
Он продолжит выполнять свои обязанности до выборов нового главы кабинета министров.