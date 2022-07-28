Аналитик Геллер призвала США быть готовыми к «возможному ядерному удару» России и КНР

Аналитик фонда Heritage Foundation Пэтти-Джейн Геллер призвала Соединённые Штаты быть готовыми ответить на возможные ядерные удары как со стороны России, так и Китая.

По её словам, США необходимо модернизировать свою стратегию сдерживания, чтобы быть готовыми к «угрозе».

«На мой взгляд, речь не идёт о том, чтобы отразить ядерный удар России и ударить в ответ. Нам будет необходимо отразить удар, ответить России, и в то же время сохранить возможности для сдерживания Китая», — передаёт РИА Новости её слова в ходе панельной дискуссии в рамках стартовавшего в штате Небраска 13-го ежегодного симпозиума по сдерживанию.

Геллер также отметила, что бездействие американских властей в политике сдерживания ядерной угрозы может привести к подрыву международной стабильности в этой сфере.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не играет с темой ядерной войны.

Он отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.