Супруга Виктора Бута сообщила, что ничего не знает о переговорах России и США о его обмене

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Супруга Виктора Бута Алла сообщила, что ей и самому Буту ничего не известно о переговорах между Россией и США об обмене заключённого на американцев, находящихся в российских тюрьмах.

Она рассказала, что вчера у неё состоялся телефонный разговор с супругом.

«Виктор ничего не знает о переговорах России и США о его обмене. Мы, конечно, предполагаем, что такие переговоры могут идти, но об этом не говорим, потому что никакой информации ни у него, ни у меня нет», — отметила она в интервью РИА Новости.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Байден поддержал план обменять российского предпринимателя Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

В Белом доме заявили, что США сделали России «серьёзное» предложение по возвращению Уилана и Грайнер.

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