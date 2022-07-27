Кабмин ФРГ заявил об отсутствии препятствий поставке турбины Siemens России

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Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман заявила, что Берлин не видит препятствий для поставки турбины Siemens для «Северного потока».
Кабмин ФРГ заявил об отсутствии препятствий поставке турбины Siemens России
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По её словам, немецкое правительство приняло к сведению снижение поставок газа со стороны «Газпрома» и внимательно следит за ситуацией. 

«Контракты по поставкам в настоящий момент не выполняются. Как и прежде, мы не видим технических причин для этого», — цитирует Хоффман РИА Новости.

Она добавила, что турбина отремонтирована, канадские партнёры согласовали её поставку. Хоффман утверждает, что, по мнению Берлина, ничего не препятствует поставке турбины.

«Что мы видим — это политическая борьба, и нас этим не впечатлить», — сказала она.

Ранее в «Газпроме» сообщили, что получили от компании Siemens документы от канадских властей, но остаются вопросы по поводу санкций Евросоюза и Великобритании, решение которых важно для поставки турбины в Россию.

25 июля «Газпром» заявил, что останавливает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая» в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта.

Таким образом, поставки газа по КС «Портовая» будут составлять до 33 млн куб. м в сутки с 27 июля.

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