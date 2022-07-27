Кабмин ФРГ заявил об отсутствии препятствий поставке турбины Siemens России

Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман заявила, что Берлин не видит препятствий для поставки турбины Siemens для «Северного потока».

По её словам, немецкое правительство приняло к сведению снижение поставок газа со стороны «Газпрома» и внимательно следит за ситуацией.

«Контракты по поставкам в настоящий момент не выполняются. Как и прежде, мы не видим технических причин для этого», — цитирует Хоффман РИА Новости.

Она добавила, что турбина отремонтирована, канадские партнёры согласовали её поставку. Хоффман утверждает, что, по мнению Берлина, ничего не препятствует поставке турбины.

«Что мы видим — это политическая борьба, и нас этим не впечатлить», — сказала она.

Ранее в «Газпроме» сообщили, что получили от компании Siemens документы от канадских властей, но остаются вопросы по поводу санкций Евросоюза и Великобритании, решение которых важно для поставки турбины в Россию.

25 июля «Газпром» заявил, что останавливает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая» в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта.

Таким образом, поставки газа по КС «Портовая» будут составлять до 33 млн куб. м в сутки с 27 июля.