Берлин сообщил, что поездка Шрёдера в Москву не согласовывалась с властями

Поездка экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера в Москву не обсуждалась с немецким правительством, сообщила представитель кабмина Кристиане Хоффман.

«Поездка не согласовывалась. Это личное дело господина Шрёдера», — сказала она. Слова Хоффман приводит РИА Новости.

Она не стала давать оценки поездке Шрёдера.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил контактов российского лидера Владимира Путина с бывшим канцлером Германии Герхардом Шрёдером.

До этого Шрёдер выступил за продолжение контактов с Россией.

Как сообщал Der Spiegel, жена Шрёдера заявила о его приезде в Москву с целью проведения переговоров по энергетике.