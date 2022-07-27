Берлин сообщил, что поездка Шрёдера в Москву не согласовывалась с властями

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Поездка экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера в Москву не обсуждалась с немецким правительством, сообщила представитель кабмина Кристиане Хоффман.
Берлин сообщил, что поездка Шрёдера в Москву не согласовывалась с властями
  • РИА Новости

«Поездка не согласовывалась. Это личное дело господина Шрёдера», — сказала она. Слова Хоффман приводит РИА Новости.

Она не стала давать оценки поездке Шрёдера.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил контактов российского лидера Владимира Путина с бывшим канцлером Германии Герхардом Шрёдером.

До этого Шрёдер выступил за продолжение контактов с Россией.

Как сообщал Der Spiegel, жена Шрёдера заявила о его приезде в Москву с целью проведения переговоров по энергетике.

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