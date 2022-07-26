В Кремле не исключили контактов Путина со Шрёдером в Москве
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Как передаёт РИА Новости, ранее СМИ сообщили о том, что Шрёдер находится в российской столице.
«Насколько нам известно... он (Шрёдер. — RT) действительно в Москве. Встречи как таковой нет, но контактов мы не исключаем», — сказал Песков.
Ранее Шрёдер выступил за продолжение контактов с Россией. Он отмечал, что не будет отказываться от «возможностей говорить с президентом Путиным».
Также экс-канцлер выступил за дипломатическое урегулирование украинского кризиса.