Политолог Бальбек назвал неконструктивной политику западных стран в отношении России

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Дарья Ускова
Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Соединённые Штаты и Евросоюз могут заморозить валютные резервы любой страны, если она им не понравится, как это случилось с Россией.
Политолог Бальбек назвал неконструктивной политику западных стран в отношении России
  • РИА Новости

«Я не помню ни одного исторического периода, когда бы политика Запада была конструктивной... Захотели — ввели санкции, захотели — украли деньги», — сказал Бальбек.

По его мнению, пример России может заставить другие государства задуматься о «целесообразности слепого доверия Западу».

«Их политика переменчива: сегодня ты друг и партнёр, а завтра — тиран и убийца, у которого можно отобрать всё», — пояснил политолог.

Ранее Лавров заявил, что ЕС и США могут заморозить резервы любой страны в случае, если она вызовет у них раздражение.

В конце июня Министерство финансов США заявило, что за 100 дней были заблокированы или заморожены активы ЦБ России и находящихся под санкциями россиян на сумму более $330 млрд.

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