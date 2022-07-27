Политолог Бальбек назвал неконструктивной политику западных стран в отношении России

Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Соединённые Штаты и Евросоюз могут заморозить валютные резервы любой страны, если она им не понравится, как это случилось с Россией.

«Я не помню ни одного исторического периода, когда бы политика Запада была конструктивной... Захотели — ввели санкции, захотели — украли деньги», — сказал Бальбек.

По его мнению, пример России может заставить другие государства задуматься о «целесообразности слепого доверия Западу».

«Их политика переменчива: сегодня ты друг и партнёр, а завтра — тиран и убийца, у которого можно отобрать всё», — пояснил политолог.

Ранее Лавров заявил, что ЕС и США могут заморозить резервы любой страны в случае, если она вызовет у них раздражение.

В конце июня Министерство финансов США заявило, что за 100 дней были заблокированы или заморожены активы ЦБ России и находящихся под санкциями россиян на сумму более $330 млрд.