SANA: военная база США в сирийской Эль-Хасаке подверглась ракетному обстрелу

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Американская военная база в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщает сирийское агентство SANA. Несколько ракет упали в районе базы, которая расположена в городе Эш-Шаддад.
SANA: военная база США в сирийской Эль-Хасаке подверглась ракетному обстрелу
  • AP

«Неустановленные лица обстреляли сегодня на рассвете незаконную оккупационную базу США в городе Эш-Шаддад... несколькими ракетами, одна из которых упала внутри базы, а остальные поблизости», — пишет агентство.

По информации Al Mayadeen, обстрел вёлся из района Тель-эш-Шаир, граничащего с Ираком и контролируемого курдскими формированиями «Силы демократической Сирии».

Одна из ракет упала в 200 м от взлётно-посадочной полосы, а две другие — около жилой зоны, сообщили источники.

Президент Ирана Ибрагим Раиси ранее призвал США как можно скорее покинуть Сирию и регион в целом. Как отмечал глава российского Минобороны Сергей Шойгу, пребывание ВС США в Сирии является нарушением международных норм.

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