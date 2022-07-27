SANA: военная база США в сирийской Эль-Хасаке подверглась ракетному обстрелу
- AP
«Неустановленные лица обстреляли сегодня на рассвете незаконную оккупационную базу США в городе Эш-Шаддад... несколькими ракетами, одна из которых упала внутри базы, а остальные поблизости», — пишет агентство.
По информации Al Mayadeen, обстрел вёлся из района Тель-эш-Шаир, граничащего с Ираком и контролируемого курдскими формированиями «Силы демократической Сирии».
Одна из ракет упала в 200 м от взлётно-посадочной полосы, а две другие — около жилой зоны, сообщили источники.
Президент Ирана Ибрагим Раиси ранее призвал США как можно скорее покинуть Сирию и регион в целом. Как отмечал глава российского Минобороны Сергей Шойгу, пребывание ВС США в Сирии является нарушением международных норм.