Шойгу: пребывание армии США в Сирии является нарушением международных норм

В ходе встречи с министром обороны Турции Хулуси Акаром глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что пребывание ВС США в Сирии является нарушением международных норм.

«Глава российского военного ведомства обратил внимание Акара на то, что американские военные уже на протяжении длительного времени находятся на территории суверенного государства Сирии. Их пребывание там Шойгу назвал нарушением международных норм», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

По словам Шойгу, на базах США осуществляется подготовка боевиков.

Министр также назвал незаконными односторонние санкции, которые США ввели против сирийского правительства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о деструктивной линии западных государств во главе с США в Сирии.

Он также назвал результативной работу России, Ирана и Турции по разрешению кризиса в Сирии.