Шойгу: пребывание армии США в Сирии является нарушением международных норм

Короткая ссылка
В ходе встречи с министром обороны Турции Хулуси Акаром глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что пребывание ВС США в Сирии является нарушением международных норм.
Шойгу: пребывание армии США в Сирии является нарушением международных норм
  • AP
  • © Baderkhan Ahmad

«Глава российского военного ведомства обратил внимание Акара на то, что американские военные уже на протяжении длительного времени находятся на территории суверенного государства Сирии. Их пребывание там Шойгу назвал нарушением международных норм», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

По словам Шойгу, на базах США осуществляется подготовка боевиков.

Министр также назвал незаконными односторонние санкции, которые США ввели против сирийского правительства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о деструктивной линии западных государств во главе с США в Сирии.

Он также назвал результативной работу России, Ирана и Турции по разрешению кризиса в Сирии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить