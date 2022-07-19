Путин назвал результативной работу России, Ирана и Турции по разрешению кризиса в Сирии

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Работа России, Ирана и Турции по разрешению кризиса в Сирии является в целом результативной. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе трёхстороннего саммита в Тегеране.
Путин назвал результативной работу России, Ирана и Турции по разрешению кризиса в Сирии
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«В целом совместная работа России, Ирана и Турции по содействию комплексному разрешению ситуации в Сирии является весьма результативной», — заявил Путин.

Он отметил, что благодаря помощи и поддержке трёх стран в Сирии заметно снизился уровень насилия, восстанавливается экономика и социальная сфера.

Ранее президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Ибрагим Раиси и Реджеп Тайип Эрдоган начали встречу глав государств астанинской «тройки» по сирийскому урегулированию.

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