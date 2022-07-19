Путин назвал результативной работу России, Ирана и Турции по разрешению кризиса в Сирии
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«В целом совместная работа России, Ирана и Турции по содействию комплексному разрешению ситуации в Сирии является весьма результативной», — заявил Путин.
Он отметил, что благодаря помощи и поддержке трёх стран в Сирии заметно снизился уровень насилия, восстанавливается экономика и социальная сфера.
Ранее президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Ибрагим Раиси и Реджеп Тайип Эрдоган начали встречу глав государств астанинской «тройки» по сирийскому урегулированию.