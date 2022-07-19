Президент Ирана призвал США как можно скорее покинуть Сирию

Президент Ирана Ибрагим Раиси призвал США как можно скорее покинуть Сирию и регион в целом.

«Необходимо, чтобы силы этой страны как можно скорее покинули регион, в том числе Сирию», — цитирует его РИА Новости.

Раиси также отметил, что незаконное присутствие американских сил является фактором дестабилизации обстановки в регионе.

Вместе с тем иранский президент обвинил Соединённые Штаты в том, что они воруют у Сирии ресурсы, в частности нефть.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Америка ответственна за продовольственный и топливный кризисы в Сирии, так как они обусловлены введёнными США санкциями.