Полянский заявил, что ответственность за продовольственный кризис в Сирии лежит на США
Полянский рассказал о последствиях западных санкций для Сирии.
«Население, включая детей, голодает, приостанавливается работа социальных, в том числе медицинских учреждений. Нехватка топлива сказывается и на работе водонапорных и электростанций, под ударом сирийские аграрии», — цитирует выступление дипломата на заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации ТАСС.
Кроме того, дипломатический представитель заявил, что на последствия западных санкций жалуются организации, поставляющие гуманитарную помощь в Сирию.
Ранее руководитель межведомственного координационного штаба России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил о том, что страны Запада грабят национальные богатства Украины и провоцируют глобальный продовольственный кризис.