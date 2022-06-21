Полянский заявил, что ответственность за продовольственный кризис в Сирии лежит на США

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Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Америка ответственна за продовольственный и топливный кризис в Сирии, так как они обусловлены введёнными США санкциями.

Полянский рассказал о последствиях западных санкций для Сирии.

«Население, включая детей, голодает, приостанавливается работа социальных, в том числе медицинских учреждений. Нехватка топлива сказывается и на работе водонапорных и электростанций, под ударом сирийские аграрии», — цитирует выступление дипломата на заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации ТАСС.

Кроме того, дипломатический представитель заявил, что на последствия западных санкций жалуются организации, поставляющие гуманитарную помощь в Сирию.

Ранее руководитель межведомственного координационного штаба России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил о том, что страны Запада грабят национальные богатства Украины и провоцируют глобальный продовольственный кризис.

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