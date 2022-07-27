NRK: в Норвегии проститутки начали выдавать себя за украинок

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В Норвегии иностранные проститутки начали выдавать себя за украинок ради получения дополнительного заработка.

Об этом сообщает телекомпания NRK.

«Женщины обычно не раскрывают свою национальность. Но сейчас это меняется», — рассказала глава отдела по расследованию торговли людьми при Юго-восточном полицейском округе Синдре Клеппе.

По её словам, клиенты охотнее готовы платить, якобы оправдываясь перед собой.

Подробнее — в переводе материала ИноТВ.

Ранее еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон заявил, что в странах Европейского союза остаётся около 3,7 млн украинских беженцев, более 3 млн человек уже вернулись на Украину.

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