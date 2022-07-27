Премьер Венгрии Орбан и президент Сербии Вучич обсудили ситуацию в энергетике
Об этом сообщает агентство MTI со ссылкой на пресс-секретаря Орбана Берталана Хаваши.
«Премьер-министр Виктор Орбан провёл телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем... В разговоре они выразили приверженность сотрудничеству между Сербией и Венгрией и подчеркнули, что две страны будут поддерживать друг друга и вместе преодолевать все трудности, ожидающие Европу в предстоящий период», — приводит его слова РИА Новости.
Стороны также обсудили ситуацию в регионе и подтвердили планы дальнейшего сотрудничества в энергетической сфере.
26 июля министры энергетики стран ЕС достигли политического соглашения о добровольном снижении спроса на природный газ на 15% в период с 1 августа 2022 по 31 марта 2023 года.
Цель решения — сэкономить в преддверии зимы газ, чтобы подготовиться к возможным перебоям с поставками из России.
Как сообщило AFP, Венгрия отказывается поддержать план Евросоюза по сокращению потребления газа на 15%.
Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.