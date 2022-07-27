Дипломат Тяжлова: власти Швейцарии не выдают визы россиянам для работы в ООН
«С точки зрения обеспечения эффективной работы рабочей группы ООН открытого состава первостепенное значение имеет полноценное участие государств в переговорном процессе. Обращаем внимание на невыполнение обязательств по приёму учреждений ООН не только США, но и Швейцарией», — цитирует её РИА Новости.
Тяжлова отметила, что у российской стороны существуют «вполне конкретные претензии» по части выдачи виз российским экспертам для участия в мероприятиях по линии ООН в Женеве.
Россия считает неприемлемой дискриминационную практику «отсечения представителей государств от мероприятий под эгидой организации под предлогом искусственно чинимых визовых препятствий», заключила она.
Ранее Россия заявила решительный протест властям США из-за отказа выдать визы спецпредставителю президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрею Крутских и некоторым членам его делегации, которые направлялись в ООН.
Директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин в интервью ТАСС заявил, что контакты между российским внешнеполитическим ведомством и Госдепартаментом США по визовым вопросам и по нормализации работы диппредставительств продолжаются.