Дипломат Тяжлова: власти Швейцарии не выдают визы россиянам для работы в ООН

Визы российским дипломатам, намеревающимся принять участие в работе органов ООН, не выдают не только Соединённые Штаты, но и Швейцария. Об этом на заседании рабочей группы ООН по международной информационной безопасности заявила представитель России Ирина Тяжлова.

«С точки зрения обеспечения эффективной работы рабочей группы ООН открытого состава первостепенное значение имеет полноценное участие государств в переговорном процессе. Обращаем внимание на невыполнение обязательств по приёму учреждений ООН не только США, но и Швейцарией», — цитирует её РИА Новости.

Тяжлова отметила, что у российской стороны существуют «вполне конкретные претензии» по части выдачи виз российским экспертам для участия в мероприятиях по линии ООН в Женеве.

Россия считает неприемлемой дискриминационную практику «отсечения представителей государств от мероприятий под эгидой организации под предлогом искусственно чинимых визовых препятствий», заключила она.

Ранее Россия заявила решительный протест властям США из-за отказа выдать визы спецпредставителю президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрею Крутских и некоторым членам его делегации, которые направлялись в ООН.

Директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин в интервью ТАСС заявил, что контакты между российским внешнеполитическим ведомством и Госдепартаментом США по визовым вопросам и по нормализации работы диппредставительств продолжаются.