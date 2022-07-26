МИД: контакты между Россией и США по визовым вопросам сохраняются

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Директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин в интервью ТАСС заявил, что контакты между российским внешнеполитическим ведомством и Госдепартаментом США по визовым вопросам и по нормализации работы диппредставительств продолжаются.
МИД: контакты между Россией и США по визовым вопросам сохраняются
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По его словам, контакты сохраняются «несмотря на то, что посольство США в Москве объявило о прекращении с 12 мая 2021 года выдачи большинства категорий виз».

Ранее Россия заявила решительный протест властям США из-за отказа выдать визы спецпредставителю президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрею Крутских и некоторым членам его делегации, которые направлялись в ООН.

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