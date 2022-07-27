ИРНА: Иран и Россия договорились увеличить число еженедельных авиарейсов до 35

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Иран и Россия договорились увеличить число еженедельных пассажирских авиарейсов до 35. Об этом сообщает агентство ИРНА со ссылкой на представителя управления гражданской авиации исламской республики Миракбара Разави.

«Глава Организации гражданской авиации Ирана Мохаммад Мохаммади-Бахш и заместитель министра транспорта Российской Федерации во время встречи обсудили пути расширения двусторонних связей», — заявил Разави.

Он отметил, что по итогам переговоров был подписан меморандум об увеличении количества авиарейсов между Ираном и Россией до 35 в неделю.

Также российским и иранским авиакомпаниям разрешили выполнять грузовые рейсы без ограничения по частоте полётов, уточнил Разави.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил о совпадении позиций России и Ирана по многим вопросам.

В Тегеране 19 июля Путин провёл встречу с президентом Ирана Ибрагимом Раиси, а также с верховным правителем Ирана Али Хаменеи.

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