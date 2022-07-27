ИРНА: Иран и Россия договорились увеличить число еженедельных авиарейсов до 35
«Глава Организации гражданской авиации Ирана Мохаммад Мохаммади-Бахш и заместитель министра транспорта Российской Федерации во время встречи обсудили пути расширения двусторонних связей», — заявил Разави.
Он отметил, что по итогам переговоров был подписан меморандум об увеличении количества авиарейсов между Ираном и Россией до 35 в неделю.
Также российским и иранским авиакомпаниям разрешили выполнять грузовые рейсы без ограничения по частоте полётов, уточнил Разави.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил о совпадении позиций России и Ирана по многим вопросам.
В Тегеране 19 июля Путин провёл встречу с президентом Ирана Ибрагимом Раиси, а также с верховным правителем Ирана Али Хаменеи.