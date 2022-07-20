Российский президент Владимир Путин заявил о совпадении позиций России и Ирана по многим вопросам.

«С верховным лидером Ирана мы говорили о развитии ситуации в регионе... Мне было важно услышать его мнение, его оценки. Должен сказать, что по очень многим позициям наши взгляды совпадают с Ираном. Это было очень важно и полезно», — сказал он.

Вместе с этим Путин добавил, что с президентом Ирана Ибрагимом Раиси они обсуждали в основном вопросы экономического характера.

«За последние полгода товарооборот между Россией и Ираном вырос на 40%... у нас есть хорошие и перспективные сферы взаимодействия», — отметил российский лидер.

Ранее в Тегеране Путин провёл встречу с президентом Ирана Ибрагимом Раиси, а также с верховным правителем Ирана Али Хаменеи.

19 июля Путин прибыл в Иран на саммит с участием иранского и турецкого коллег Ибрагима Раиси и Реджепа Тайипа Эрдогана.