Путин заявил о совпадении позиций России и Ирана по многим вопросам
«С верховным лидером Ирана мы говорили о развитии ситуации в регионе... Мне было важно услышать его мнение, его оценки. Должен сказать, что по очень многим позициям наши взгляды совпадают с Ираном. Это было очень важно и полезно», — сказал он.
Вместе с этим Путин добавил, что с президентом Ирана Ибрагимом Раиси они обсуждали в основном вопросы экономического характера.
«За последние полгода товарооборот между Россией и Ираном вырос на 40%... у нас есть хорошие и перспективные сферы взаимодействия», — отметил российский лидер.
Ранее в Тегеране Путин провёл встречу с президентом Ирана Ибрагимом Раиси, а также с верховным правителем Ирана Али Хаменеи.
19 июля Путин прибыл в Иран на саммит с участием иранского и турецкого коллег Ибрагима Раиси и Реджепа Тайипа Эрдогана.