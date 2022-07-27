Захарова прокомментировала выступление Трасс на предвыборных дебатах в Британии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала речь министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время предвыборных дебатов.

«Ведущая этого жуткого действа упала в обморок после очередной умопомрачительной глупости Лиз Трасс. Лучшей кульминации не мог придумать ни один режиссёр», — написала Захарова в Telegram.

Она рассказала, что утром обсуждала с коллегой «чудовищный бред о России», который говорят кандидаты на пост премьер-министра Великобритании.

Дебаты с участием Трасс и экс-главы Минфина Риши Сунака внезапно прервались из-за инцидента в студии Talk TV, где во время съёмок потеряла сознание журналистка Кейт Маккенн.