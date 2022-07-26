Дебаты с участием Трасс прервались из-за упавшей в обморок журналистки
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Как отметили организаторы дебатов, «была проблема медицинского характера».
«Это не проблема безопасности, кандидаты в порядке», — сообщил телеканал.
Когда Трасс отвечала на вопрос о России, в студии раздался грохот. Глава МИД сказала «Боже мой», после чего вышла из кадра.
Как стало известно позднее, журналистка Кейт Маккенн потеряла сознание, после этого было решено не продолжать дебаты.