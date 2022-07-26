Дебаты с участием Трасс прервались из-за упавшей в обморок журналистки

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Дебаты с участием главы МИД Британии Лиз Трасс и экс-главы Минфина Риши Сунака внезапно прервались из-за инцидента в студии Talk TV, где во время съёмок потеряла сознание журналистка Кейт Маккенн.
Дебаты с участием Трасс прервались из-за упавшей в обморок журналистки
  • Gettyimages.ru
  • © Dominic Lipinski - PA Images

Как отметили организаторы дебатов, «была проблема медицинского характера».

«Это не проблема безопасности, кандидаты в порядке», — сообщил телеканал.

Когда Трасс отвечала на вопрос о России, в студии раздался грохот. Глава МИД сказала «Боже мой», после чего вышла из кадра.

Как стало известно позднее, журналистка Кейт Маккенн потеряла сознание, после этого было решено не продолжать дебаты.

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