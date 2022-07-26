American Thinker: Россия и Саудовская Аравия выигрывают от санкций Запада

Санкции, которые накладывает на Россию администрация президента США Джо Байдена, «контрпродуктивны и идиотичны», особенно в свете повышения стоимости нефти из-за её дефицита, который был спровоцирован самим Западом. Такое мнение выразил обозреватель American Thinker Томас Лифсон.

Колумнист напомнил, что прекращение импорта российской нефти не означает, что она начнёт скапливаться в хранилищах.

«Это просто означает, что российская нефть найдёт других покупателей, которые заплатят чуть меньше, чем Россия получила бы без санкций», — пишет Лифсон.

Вместе с этим из-за повышения цен на мировом рынке возникают скидки, а Саудовская Аравия тем временем «покупает российскую нефть со скидкой» и использует её в качестве топлива для производства электроэнергии.

По мнению журналиста, «прелесть ситуации» заключается в том, что Саудовская Аравия, которую Байден «обещал сделать изгоем», теперь может продавать на мировой рынок ту нефть, которую она ранее использовала для выработки электроэнергии, получая за неё больше, чем Эр-Рияд платит за нефть из России.

Таким образом, Россия и Саудовская Аравия выигрывают благодаря более высоким ценам на нефть, считает Лифсон.

«Так кто проигрывает? Это вы, я, а также потребители нефти во всём мире, особенно в странах, которые вводят санкции против России. Санкции на самом деле контрпродуктивны и идиотичны, как и многие внешнеполитические инициативы администрации Байдена», — заключил он.

21 июля президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, они обсудили ситуацию на мировом нефтяном рынке.

Журналистка The Wall Street Journal Карен Эллиотт Хаус писала, что поездка президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию на прошлой неделе «прошла более чем позорно».