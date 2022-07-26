В Израиле заявили, что могут нанести удар по Ирану для сдерживания ядерной программы

Глава Минобороны Израиля Бени Ганц заявил, что страна может нанести удар по Ирану, чтобы сдержать развитие его ядерной программы.

«Иран — проблема всего мира, а не только частная проблема государства Израиль. Мы можем нанести удар для сдерживания атома», — сказал Ганц в интервью 13-му каналу израильского телевидения. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бёрнс выразил мнение, что Иран в настоящее время не ведёт работу по созданию ядерного оружия.

Он добавил, что американская разведка внимательно отслеживает ситуацию с ядерной программой Ирана.