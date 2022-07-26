В Израиле заявили, что могут нанести удар по Ирану для сдерживания ядерной программы

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Глава Минобороны Израиля Бени Ганц заявил, что страна может нанести удар по Ирану, чтобы сдержать развитие его ядерной программы.
В Израиле заявили, что могут нанести удар по Ирану для сдерживания ядерной программы
  • Gettyimages.ru
  • © Amir Levy

«Иран — проблема всего мира, а не только частная проблема государства Израиль. Мы можем нанести удар для сдерживания атома», — сказал Ганц в интервью 13-му каналу израильского телевидения. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бёрнс выразил мнение, что Иран в настоящее время не ведёт работу по созданию ядерного оружия

Он добавил, что американская разведка внимательно отслеживает ситуацию с ядерной программой Ирана.

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