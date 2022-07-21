В ЦРУ завили, что Иран не ведёт работу по созданию ядерного оружия

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бёрнс выразил мнение, что Иран в настоящее время не ведёт работу по созданию ядерного оружия.

Он отметил, что время, необходимое Тегерану на подготовку сырья для ядерного оружия, на данный момент «составляет не год с лишним, а несколько недель».

«Но второй аспект заключается в том, возобновили ли иранцы работы по созданию ядерного оружия. По оценкам нашей разведки, они не возобновили эту работу, которую вели до 2004 года», — приводит ТАСС слова Бёрнса в ходе выступления на форуме по безопасности Аспенского института в Колорадо.

Глава ЦРУ добавил, что американская разведка внимательно отслеживает ситуацию с ядерной программой Ирана.

Ранее глава стратегического совета Ирана по международным отношениям Камаль Харрази заявил, что иранская сторона обладает техническими возможностями производства атомной бомбы, однако решения властей по данному вопросу нет.