В Иране заявили о наличии в стране технических возможностей производства ядерной бомбы
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«Не секрет, что у нас есть технические возможности для производства ядерной бомбы, но нет решения (руководства страны. — RT) по данному поводу», — цитирует его ТАСС.
Он также добавил, что в течение нескольких дней Иран смог увеличить уровень обогащения урана с 20 до 60% и «с лёгкостью может увеличить этот уровень до 90%».
Ранее президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что США намерены не допустить появления ядерного оружия у Ирана.