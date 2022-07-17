В Иране заявили о наличии в стране технических возможностей производства ядерной бомбы

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Глава стратегического совета Ирана по международным отношениям Камаль Харрази заявил, что иранская сторона обладает техническими возможностями производства атомной бомбы, однако решения властей по данному вопросу нет. Его слова приводит Al Jazeera.
В Иране заявили о наличии в стране технических возможностей производства ядерной бомбы
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«Не секрет, что у нас есть технические возможности для производства ядерной бомбы, но нет решения (руководства страны. — RT) по данному поводу», — цитирует его ТАСС.

Он также добавил, что в течение нескольких дней Иран смог увеличить уровень обогащения урана с 20 до 60% и «с лёгкостью может увеличить этот уровень до 90%».

Ранее президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что США намерены не допустить появления ядерного оружия у Ирана.

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