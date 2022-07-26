В Анкаре допустили отправку первого судна с зерном в Чёрном море в ближайшие недели
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«Как только мы настроим работу координационного центра в Стамбуле, мы надеемся, что первый корабль будет в пути через несколько недель. Но это зависит от того, когда Россия и Украина будут готовы начать отправку своих кораблей», — сказал Калын в интервью CNN International, его слова приводит местная газета Star.
По его словам, он настроен позитивно.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что подписанные в Стамбуле соглашения о вывозе зерна помогут преодолеть мировой продовольственный кризис.
22 июля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Стамбуле подписано два документа, нацеленных на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.