В Анкаре допустили отправку первого судна с зерном в Чёрном море в ближайшие недели

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Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что первое судно с зерном в Чёрном море могут отправить в ближайшие недели.
В Анкаре допустили отправку первого судна с зерном в Чёрном море в ближайшие недели
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«Как только мы настроим работу координационного центра в Стамбуле, мы надеемся, что первый корабль будет в пути через несколько недель. Но это зависит от того, когда Россия и Украина будут готовы начать отправку своих кораблей», — сказал Калын в интервью CNN International, его слова приводит местная газета Star.

По его словам, он настроен позитивно.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что подписанные в Стамбуле соглашения о вывозе зерна помогут преодолеть мировой продовольственный кризис.

22 июля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Стамбуле подписано два документа, нацеленных на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.

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