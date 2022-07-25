В Японии выявили первый случай оспы обезьян

Минздрав Японии заявил, что в стране зарегистрировали первый случай заболевания оспой обезьян.

Об этом сообщает NHK со ссылкой на ведомство.

По данным телеканала, заболевание выявлено у жителя Токио. Других подробностей пока не приводится.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

12 июля в России был подтверждён первый случай оспы обезьян. Заболевание выявлено у гражданина, вернувшегося из поездки по странам Европы.