В Японии выявили первый случай оспы обезьян

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Минздрав Японии заявил, что в стране зарегистрировали первый случай заболевания оспой обезьян.
В Японии выявили первый случай оспы обезьян
  • AP
  • © Eugene Hoshiko

Об этом сообщает NHK со ссылкой на ведомство.

По данным телеканала, заболевание выявлено у жителя Токио. Других подробностей пока не приводится. 

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

12 июля в России был подтверждён первый случай оспы обезьян. Заболевание выявлено у гражданина, вернувшегося из поездки по странам Европы.

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