IH: премьер Израиля Лапид поручил МИД разработать меры в случае закрытия «Сохнут» в России

Премьер Израиля Яир Лапид поручил МИД страны подготовить меры в отношении России на случай закрытия еврейского агентства «Сохнут». Об этом пишет издание Israel Hayome.

Источник также сообщил, что израильская делегация, которая должна была отправиться в Москву в субботу, 23 июля, ещё не вылетела, поскольку Россия не подтвердила их визы.

Ранее израильский премьер-министр Яир Лапид заявил, что для Израиля важно взаимодействие с Россией, возможное закрытие агентства «Сохнут» может сказаться на отношениях с Москвой.

21 июля стало известно, что Главное управление Минюста по Москве попросило ликвидировать еврейское агентство «Сохнут».

Как сообщили в Басманном суде Москвы, беседа по иску назначена на 28 июля.