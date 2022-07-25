IH: премьер Израиля Лапид поручил МИД разработать меры в случае закрытия «Сохнут» в России
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Источник также сообщил, что израильская делегация, которая должна была отправиться в Москву в субботу, 23 июля, ещё не вылетела, поскольку Россия не подтвердила их визы.
Ранее израильский премьер-министр Яир Лапид заявил, что для Израиля важно взаимодействие с Россией, возможное закрытие агентства «Сохнут» может сказаться на отношениях с Москвой.
21 июля стало известно, что Главное управление Минюста по Москве попросило ликвидировать еврейское агентство «Сохнут».
Как сообщили в Басманном суде Москвы, беседа по иску назначена на 28 июля.