Премьер Израиля: закрытие офисов «Сохнут» в России может повлиять на отношения с Москвой
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«Отношения с Россией важны для Израиля, еврейская община в России велика и важна и поднимается в каждом политическом разговоре с правительством в Москве. Закрытие офисов агентства станет серьёзным событием, которое повлияет на отношения», — сообщила канцелярия Лапида.
Он поручил юридической делегации быть готовой выехать в Москву.
Как стало известно ранее, Израиль направит в Россию правительственную делегацию с целью обсуждения вопроса о продолжении работы еврейского агентства «Сохнут».
Главное управление Минюста по Москве просит ликвидировать агентство. Беседа по иску назначена на 28 июля.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что «это связано с соблюдением российского законодательства».