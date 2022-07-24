Премьер Израиля: закрытие офисов «Сохнут» в России может повлиять на отношения с Москвой

Для Израиля важно взаимодействие с Россией, возможное закрытие агентства «Сохнут» может сказаться на отношениях с Москвой, сообщил израильский премьер-министр Яир Лапид во время совещания.

«Отношения с Россией важны для Израиля, еврейская община в России велика и важна и поднимается в каждом политическом разговоре с правительством в Москве. Закрытие офисов агентства станет серьёзным событием, которое повлияет на отношения», — сообщила канцелярия Лапида.

Он поручил юридической делегации быть готовой выехать в Москву.

Как стало известно ранее, Израиль направит в Россию правительственную делегацию с целью обсуждения вопроса о продолжении работы еврейского агентства «Сохнут».

Главное управление Минюста по Москве просит ликвидировать агентство. Беседа по иску назначена на 28 июля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что «это связано с соблюдением российского законодательства».