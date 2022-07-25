Советник лидера Ирана: Россия проводит более мудрую политику по сравнению с Западом

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Россия проводит более мудрую политику в мире, чем страны Запада. Об этом в интервью газете Kayhan заявил советник верховного и духовного лидера Ирана Али Акбар Велояти.

«Действительно, ни Россия, ни Китай не подписывали с нами договор о дружбе и братстве, они, как и все, действовали исходя из своих интересов, но разве не очевидно, что их политика была мудрее той, которую проводит Запад?» — заявил Велояти.

По его словам, в Азии сегодня формируются три центра силы в лице Ирана, России и Китая, которые независимо друг от друга противостоят идеологии экспансии и однополярного мира, разделяемой Западом.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил о совпадении позиций России и Ирана по многим вопросам.

В Тегеране 19 июля Путин провёл встречу с президентом Ирана Ибрагимом Раиси, а также с верховным правителем Ирана Али Хаменеи.

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