Лавров прибыл в Республику Конго с первым в истории визитом

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Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Республику Конго в рамках первого в истории визита.

Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Сергей Лавров прибыл с визитом в Республику Конго. Это первый визит министра иностранных дел России/СССР в Республику Конго», — написала Захарова в Telegram.

Она напомнила, что после обретения независимости республика развивала дружеские отношения с Советским Союзом.

Ранее Лавров во время визита в Каир встретился с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, а также с главой МИД Египта Самехом Шукри.

Кроме того, Лавров встретился с генеральным секретарём Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абуль Гейтом.

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