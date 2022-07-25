WSJ: сооснователь Google Брин подал на развод

Короткая ссылка
Сооснователь Google Сергей Брин подал на развод со свой супругой Николь Шэнахан. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Прошлой осенью у Илона Маска был короткий роман с женой Сергея Брина, что побудило соучредителя Google подать на развод ранее в этом году и положило конец долгой дружбе миллиардеров», — говорится в сообщении

По данным издания, Брин подал на развод с Шэнахан в январе 2022 года.

Ранее Илон Маск уведомил Twitter о расторжении сделки о покупке компании из-за того, что в соцсети не выполнили договорные обязательства.

После этого компания подала в суд на Маска, чтобы добиться приобретения соцсети миллиардером.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить