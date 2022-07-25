WSJ: сооснователь Google Брин подал на развод

Сооснователь Google Сергей Брин подал на развод со свой супругой Николь Шэнахан. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Прошлой осенью у Илона Маска был короткий роман с женой Сергея Брина, что побудило соучредителя Google подать на развод ранее в этом году и положило конец долгой дружбе миллиардеров», — говорится в сообщении.

По данным издания, Брин подал на развод с Шэнахан в январе 2022 года.

Ранее Илон Маск уведомил Twitter о расторжении сделки о покупке компании из-за того, что в соцсети не выполнили договорные обязательства.

После этого компания подала в суд на Маска, чтобы добиться приобретения соцсети миллиардером.