WSJ: сооснователь Google Брин подал на развод
«Прошлой осенью у Илона Маска был короткий роман с женой Сергея Брина, что побудило соучредителя Google подать на развод ранее в этом году и положило конец долгой дружбе миллиардеров», — говорится в сообщении.
По данным издания, Брин подал на развод с Шэнахан в январе 2022 года.
Ранее Илон Маск уведомил Twitter о расторжении сделки о покупке компании из-за того, что в соцсети не выполнили договорные обязательства.
После этого компания подала в суд на Маска, чтобы добиться приобретения соцсети миллиардером.