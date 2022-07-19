Представители Twitter в суде обвинили Маска в желании навредить компании

Представители Twitter в суде штата Делавэр обвинили бизнесмена Илона Маска в желании навредить компании.

Как сообщает РИА Новости, данный суд рассматривает требование истцов принудить Маска к реализации сделки по покупке соцсети.

«Поведение Маска в рамках контракта непростительно», — заявил в ходе предварительного слушания в суде представитель Twitter.

По словам стороны истца, действия Маска подвергли соцсеть излишнему давлению и повредили ей в глазах общественности.

Ранее предприниматель Илон Маск уведомил Twitter о расторжении сделки о покупке компании из-за того, что в соцсети не выполнили договорных обязательств.

После этого компания подала в суд на Маска, чтобы добиться приобретения соцсети миллиардером.