Читатели высмеяли заявление главы Минобороны Польши о «самой сильной» армии в Европе

Короткая ссылка
Читатели портала wPolytice с иронией восприняли слова министра обороны Польши Мариуша Блащака, который заявил о планах создать самую сильную сухопутную армию в Европе.
Читатели высмеяли заявление главы Минобороны Польши о «самой сильной» армии в Европе
  • AP

Ранее Блащак сообщил, что у польской армии будут самые сильные сухопутные войска среди европейских стран НАТО.

Министр отметил, что польская армия должна быть «столь многочисленной и столь сильной», что само её существование «отпугнёт агрессора».

Один из пользователей отметил в комментариях под материалом, что никто в здравом уме так не считает.

«Наша армия может стать самой сильной в НАТО при условии, если НАТО перестанет существовать вовсе», — приводит РИА Новости слова другого читателя.

22 июля сообщалось, что Польша приобретёт у Южной Кореи истребители FA-50 и танки K2. Также Польша намерена купить у США 116 бывших в употреблении танков Abrams.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить