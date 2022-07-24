Читатели высмеяли заявление главы Минобороны Польши о «самой сильной» армии в Европе

Читатели портала wPolytice с иронией восприняли слова министра обороны Польши Мариуша Блащака, который заявил о планах создать самую сильную сухопутную армию в Европе.

Ранее Блащак сообщил, что у польской армии будут самые сильные сухопутные войска среди европейских стран НАТО.

Министр отметил, что польская армия должна быть «столь многочисленной и столь сильной», что само её существование «отпугнёт агрессора».

Один из пользователей отметил в комментариях под материалом, что никто в здравом уме так не считает.

«Наша армия может стать самой сильной в НАТО при условии, если НАТО перестанет существовать вовсе», — приводит РИА Новости слова другого читателя.

22 июля сообщалось, что Польша приобретёт у Южной Кореи истребители FA-50 и танки K2. Также Польша намерена купить у США 116 бывших в употреблении танков Abrams.