Захарова сравнила замедление экономики США со смертью Ленина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила заявление главы американского Минфина Джанет Йеллен о замедлении экономики США со смертью Владимира Ильича Ленина.

«Экономика США замедляется, заявила глава Минфина страны Джанет Йеллен, но это не рецессия, а необходимое явление после быстрого роста», — написала она в Telegram.

Захарова добавила, что большое количество людей в 1924 году были уверены, что «Ленин не умер, а просто заснул до лучших времён».

Ранее Йеллен в интервью NBC признала замедление экономики Соединённых Штатов.

По мнению бывшего президента США Дональда Трампа, нынешний американский лидер Джо Байден сделал из Соединённых Штатов «нищую страну», которая вынуждена просить о помощи.