В 88 французских департаментах ограничили потребление воды из-за засухи

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Власти 88 департаментов Франции ограничили потребление воды в связи с угрозой засухи.
В 88 французских департаментах ограничили потребление воды из-за засухи
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает BFMTV.

Особенно сложная ситуация складывается в регионах Пеи-де-ла-Луар и Новая Аквитания, где объявлен наивысший — «красный» — уровень тревоги.

Отмечается, что столь масштабные ограничения являются «исключительными для данного времени года», при этом период засушливой и жаркой погоды обещает быть длительным. 

Ранее в ВОЗ заявили, что более 1700 человек погибли из-за аномальной жары в Испании и Португалии.

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