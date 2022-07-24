В 88 французских департаментах ограничили потребление воды из-за засухи
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Об этом сообщает BFMTV.
Особенно сложная ситуация складывается в регионах Пеи-де-ла-Луар и Новая Аквитания, где объявлен наивысший — «красный» — уровень тревоги.
Отмечается, что столь масштабные ограничения являются «исключительными для данного времени года», при этом период засушливой и жаркой погоды обещает быть длительным.
Ранее в ВОЗ заявили, что более 1700 человек погибли из-за аномальной жары в Испании и Португалии.