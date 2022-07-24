В 88 французских департаментах ограничили потребление воды из-за засухи

Власти 88 департаментов Франции ограничили потребление воды в связи с угрозой засухи.

Об этом сообщает BFMTV.

Особенно сложная ситуация складывается в регионах Пеи-де-ла-Луар и Новая Аквитания, где объявлен наивысший — «красный» — уровень тревоги.

Отмечается, что столь масштабные ограничения являются «исключительными для данного времени года», при этом период засушливой и жаркой погоды обещает быть длительным.

Ранее в ВОЗ заявили, что более 1700 человек погибли из-за аномальной жары в Испании и Португалии.