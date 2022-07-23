В пяти городах Сербии зафиксированы температурные рекорды

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Сербский Республиканский гидрометеорологический институт заявил, что 23 июля рекордные температурные значения зафиксированы в пяти городах страны.
В пяти городах Сербии зафиксированы температурные рекорды
  • AP

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на институт.

Температуру +40 °C показали термометры в сербских городах Чуприя, Заечар, Неготин, Велико-Градиште и Ниш, что является рекордом этого года.

Всего на один градус меньше в Нови-Саде, Кикинде, Смедеревске-Паланке, Куршумлии и Крагуеваце.

В столице Сербии Белграде метеорологи фиксируют температуру воздуха +38 °C.

Ранее в ВОЗ заявили, что более 1700 человек погибли из-за аномальной жары в Испании и Португалии.

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