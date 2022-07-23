В пяти городах Сербии зафиксированы температурные рекорды
- AP
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на институт.
Температуру +40 °C показали термометры в сербских городах Чуприя, Заечар, Неготин, Велико-Градиште и Ниш, что является рекордом этого года.
Всего на один градус меньше в Нови-Саде, Кикинде, Смедеревске-Паланке, Куршумлии и Крагуеваце.
В столице Сербии Белграде метеорологи фиксируют температуру воздуха +38 °C.
Ранее в ВОЗ заявили, что более 1700 человек погибли из-за аномальной жары в Испании и Португалии.