Трамп: США выделяют Украине гораздо больше средств, чем Европа

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты выделяют Киеву слишком много средств по сравнению с европейскими странами.

По словам экс-президента, США выделили Украине уже более $60 млрд.

«Европейские страны, которые, очевидно, более затронуты этим, чем мы, дали лишь крошечную долю данной суммы. <...> Но у нас $35 трлн задолженности, у нас проблемы, а мы выводим деньги», — передаёт ТАСС его слова в ходе студенческой конференции во Флориде.

Он также выразил уверенность, что конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы он был президентом США.

Кроме того, Трамп заявил, что нынешний американский лидер Джо Байден сделал из Соединённых Штатов «нищую страну», которая вынуждена просить о помощи.