NI: Китай и Иран придерживаются российского видения конфликта на Украине
По мнению обозревателя, поездка российского лидера Владимира Путина в Тегеран стала «тревожным феноменом» для западных стран.
«Существенная часть незападного мира сохраняет нейтралитет или, как в случае с Китаем и Ираном, явно поддерживает российское видение конфликта», — заявил Эпископос.
Автор статьи обратил внимание на существование такой позиции, несмотря на многочисленные попытки европейских и американских политиков создать «единый глобальный фронт против Кремля».
Кроме того, по мнению обозревателя, заключённая в Стамбуле продуктовая сделка продемонстрировала неудачу Запада в попытках изолировать Россию от остального мира.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил несогласие с заявлениями Белого дома о растущей изоляции России.
Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россию невозможно изолировать, поскольку страна неразрывно связана со всем миром.