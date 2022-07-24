NI: Китай и Иран придерживаются российского видения конфликта на Украине

Китай и Иран очевидно поддерживают российское видение украинского кризиса, написал в статье для журнала National Interest обозреватель Марк Эпископос.

По мнению обозревателя, поездка российского лидера Владимира Путина в Тегеран стала «тревожным феноменом» для западных стран.

«Существенная часть незападного мира сохраняет нейтралитет или, как в случае с Китаем и Ираном, явно поддерживает российское видение конфликта», — заявил Эпископос.

Автор статьи обратил внимание на существование такой позиции, несмотря на многочисленные попытки европейских и американских политиков создать «единый глобальный фронт против Кремля».

Кроме того, по мнению обозревателя, заключённая в Стамбуле продуктовая сделка продемонстрировала неудачу Запада в попытках изолировать Россию от остального мира.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил несогласие с заявлениями Белого дома о растущей изоляции России.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россию невозможно изолировать, поскольку страна неразрывно связана со всем миром.