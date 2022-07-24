NI: Китай и Иран придерживаются российского видения конфликта на Украине

Короткая ссылка
Китай и Иран очевидно поддерживают российское видение украинского кризиса, написал в статье для журнала National Interest обозреватель Марк Эпископос.

По мнению обозревателя, поездка российского лидера Владимира Путина в Тегеран стала «тревожным феноменом» для западных стран.

«Существенная часть незападного мира сохраняет нейтралитет или, как в случае с Китаем и Ираном, явно поддерживает российское видение конфликта», — заявил Эпископос.

Автор статьи обратил внимание на существование такой позиции, несмотря на многочисленные попытки европейских и американских политиков создать «единый глобальный фронт против Кремля».

Кроме того, по мнению обозревателя, заключённая в Стамбуле продуктовая сделка продемонстрировала неудачу Запада в попытках изолировать Россию от остального мира.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил несогласие с заявлениями Белого дома о растущей изоляции России.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россию невозможно изолировать, поскольку страна неразрывно связана со всем миром.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить