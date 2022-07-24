Читатели Die Welt раскритиковали реакцию Бербок на фото с Путиным и Эрдоганом

Читатели издания Die Welt раскритиковали министра иностранных дел Германии Анналену Бербок за её реакцию на совместное фото президентов России, Турции и Ирана Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Ибрахима Раиси.

Ранее Бербок назвала совместную фотографию Эрдогана с Путиным и Раиси вызовом для НАТО.

Многие читатели осудили мнение Бербок, а также высоко оценили стремление лидеров России, Турции и Ирана вести диалог.

«Такая реакция ещё раз показывает, насколько глупа эта женщина. Она отрицает реальность и то, что у всех стран есть свои интересы», — приводит РИА Новости слова одного из комментаторов.

Другой комментатор отметил, что сотрудничество Эрдогана с Путиным и Раиси называется дипломатией, что чуждо для Бербок.

Заключённая накануне продуктовая сделка в Стамбуле является, по мнению некоторых комментаторов, примером настоящей работы.

«А в чём проблема? Может быть, в том, что зерно с Украины теперь прибудет туда, где в нём нуждаются? <…> Наверное, проблема просто в том, что существует реальная политика», — констатировал читатель.

Ранее Министерство иностранных дел Ирана опубликовало итоговое заявление, в котором говорится, что Путин, Раиси и Эрдоган по итогам переговоров в Тегеране приняли решение провести следующий саммит в России.

Журнал Foreign Policy считает, что итоги поездки Путина на Ближнем Востоке успешнее результатов американского лидера Джо Байдена.