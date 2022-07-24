Читатели Die Welt раскритиковали реакцию Бербок на фото с Путиным и Эрдоганом
Ранее Бербок назвала совместную фотографию Эрдогана с Путиным и Раиси вызовом для НАТО.
Многие читатели осудили мнение Бербок, а также высоко оценили стремление лидеров России, Турции и Ирана вести диалог.
«Такая реакция ещё раз показывает, насколько глупа эта женщина. Она отрицает реальность и то, что у всех стран есть свои интересы», — приводит РИА Новости слова одного из комментаторов.
Другой комментатор отметил, что сотрудничество Эрдогана с Путиным и Раиси называется дипломатией, что чуждо для Бербок.
Заключённая накануне продуктовая сделка в Стамбуле является, по мнению некоторых комментаторов, примером настоящей работы.
«А в чём проблема? Может быть, в том, что зерно с Украины теперь прибудет туда, где в нём нуждаются? <…> Наверное, проблема просто в том, что существует реальная политика», — констатировал читатель.
Ранее Министерство иностранных дел Ирана опубликовало итоговое заявление, в котором говорится, что Путин, Раиси и Эрдоган по итогам переговоров в Тегеране приняли решение провести следующий саммит в России.
Журнал Foreign Policy считает, что итоги поездки Путина на Ближнем Востоке успешнее результатов американского лидера Джо Байдена.