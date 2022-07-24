В МИД Украины обвинили Орбана в пропаганде из-за критики антироссийских санкций

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после своих слов о том, что антироссийские санкции не работают, привержен «российской пропаганде».

«Слова о том, что санкции не пошатнули Россию, — классический пример российской пропаганды», — написал он в своих соцсетях. Его слова приводит РИА Новости.



Представитель украинского МИД также осудил Орбана за призыв прекратить поставки вооружения Украине.



Ранее Орбан заявил, что антироссийские санкции Запада не пошатнули Москву, в то время как правительства четырёх европейских стран уже ушли в отставку.

По мнению Орбана, Европа находится в экономической и политической беде, жертвами которой стали правительства Британии, Болгарии, Италии и Эстонии.

Также венгерский премьер заявил, что экономика Европы политикой санкций «выстрелила себе в лёгкие» и задыхается.

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил в интервью «РБК-Украина», что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после своих слов о том, что антироссийские санкции не работают, привержен «российской пропаганде».