ВОЗ: в мире выявлено более 16 тысяч случаев оспы обезьян

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в мире выявлено более 16 тыс. случаев оспы обезьян.
ВОЗ: в мире выявлено более 16 тысяч случаев оспы обезьян
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«В настоящее время зарегистрировано более 16 тыс. случаев заражения в 75 странах и территориях и пять случаев смерти», — цитирует его ТАСС.

Ранее Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

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