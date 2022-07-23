ВОЗ: в мире выявлено более 16 тысяч случаев оспы обезьян

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в мире выявлено более 16 тыс. случаев оспы обезьян.

«В настоящее время зарегистрировано более 16 тыс. случаев заражения в 75 странах и территориях и пять случаев смерти», — цитирует его ТАСС.

Ранее Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.