Кандидат на пост премьер-министра Британии Сунак назвал себя аутсайдером

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Кандидат на пост премьер-министра Великобритании, бывший министр финансов Риши Сунак назвал себя аутсайдером в предвыборной гонке за пост главы правительства страны.
Кандидат на пост премьер-министра Британии Сунак назвал себя аутсайдером
  • AP

Соответствующее заявление он сделал во время выступления в честь запуска предвыборной кампании в городе Грантем. Его речь транслировалась телеканалом Sky News.

«Сегодня начинается моя кампания с членами партии. Моя кампания будет представлять лучшие консервативные ценности. Я сделаю всё, чтобы заслужить каждый голос, но не сомневайтесь, я — аутсайдер», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Сунак и глава британского МИД Лиз Трасс вышли в финал борьбы за пост премьера.

7 июля действующий британский премьер Борис Джонсон объявил о решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.

Он продолжит выполнять свои обязанности до выборов нового главы кабинета министров.

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