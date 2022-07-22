МИД Словении сожалеет о включении страны в список недружественных России государств

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МИД Словении сожалеет о включении страны в список недружественных России государств. Об этом в ведомстве заявили РИА Новости.
МИД Словении сожалеет о включении страны в список недружественных России государств
  • Gettyimages.ru
  • © bkimbarnes

«МИД Словении сожалеет о решении правительства России снова включить Словению в список недружественных государств, как это было впервые сделано в марте 2022 года, чем запрещается трудоустройство местных сотрудников в дипломатические миссии», — рассказали в службе стратегических связей министерства.

22 июля правительство России включило Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию в список недружественных стран.

Согласно указу российского правительства, недружественные страны могут быть ограничены в возможности, вплоть до полного запрета, нанимать в посольства, консульства и представительства госорганов работников из числа лиц, находящихся на территории России.

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