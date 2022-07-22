Президент Сербии Александр Вучич заявил, что на униформе сербских силовиков должна быть только национальная символика. Таким образом он прокомментировал распространённое в СМИ фото, на котором у одного из бойцов жандармерии Сербии на шлеме был знак Z.

Об этом информирует РИА Новости.

По словам Вучича, «наши друзья и россияне, и украинцы, но для нас важна только Сербия».

«Все сотрудники жандармерии и всех других полицейских подразделений и вооружённых сил должны носить только то, что прописано в правилах службы, а это сербская символика», — сказал Вучич.

Ранее президент Сербии Вучич высказал мнение, что если мировые лидеры не прислушаются к предложениям президента России Владимира Путина по Украине, то в мире начнётся ад.

Глава МВД Сербии Александр Вулин заявлял, что Украине и Хорватии мешает то, что «у Сербии есть свободный и храбрый лидер».