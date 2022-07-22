Вучич заявил, что на униформе сербских силовиков должна быть только национальная символика
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Об этом информирует РИА Новости.
По словам Вучича, «наши друзья и россияне, и украинцы, но для нас важна только Сербия».
«Все сотрудники жандармерии и всех других полицейских подразделений и вооружённых сил должны носить только то, что прописано в правилах службы, а это сербская символика», — сказал Вучич.
Ранее президент Сербии Вучич высказал мнение, что если мировые лидеры не прислушаются к предложениям президента России Владимира Путина по Украине, то в мире начнётся ад.
Глава МВД Сербии Александр Вулин заявлял, что Украине и Хорватии мешает то, что «у Сербии есть свободный и храбрый лидер».