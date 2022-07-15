Глава МВД Сербии Вулин ответил на угрозы украинского депутата Гончаренко

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин отреагировал на угрозы депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко в адрес Белграда.

Гончаренко ранее заявил, что Киев вместе с Хорватией отомстит президенту Сербии Александру Вучичу за его заявления о спецоперации, «перевоспитав» его и сербский народ.

«Сербию, которой руководит Вучич, никто не перевоспитает, а особенно не последователи (главы нацистского марионеточного Независимого государства Хорватия Анте) Павелича или Бандеры», — цитирует министра внутренних дел Сербии РИА Новости.

Также Вулин заявил, что Украине и Хорватии мешает то, что «у Сербии есть свободный и храбрый лидер».

Ранее президент Сербии Вучич высказал мнение, что если мировые лидеры не прислушаются к предложениям президента России Владимира Путина по Украине, то в мире начнётся ад.