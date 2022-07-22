Президент Хорватии назвал опасной ситуацией недружественные отношения с Россией
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- © Bernd von Jutrczenka/dpa
Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы, действительно, находимся в недружественных отношениях с Россией... Это очень опасная ситуация, которая угрожает развиться в нечто непредвиденное, надеюсь, что не разовьётся», — сказал президент.
22 июля правительство России включило Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию в список недружественных стран.
Согласно указу российского правительства, недружественные страны могут быть ограничены в возможности, вплоть до полного запрета, нанимать в посольства, консульства и представительства госорганов работников из числа лиц, находящихся на территории России.