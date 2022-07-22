Президент Хорватии назвал опасной ситуацией недружественные отношения с Россией

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Президент Хорватии Зоран Миланович признал, что его государство находится в недружественных отношениях с Россией, он также выразил обеспокоенность таким развитием ситуации.
Президент Хорватии назвал опасной ситуацией недружественные отношения с Россией
  • globallookpress.com
  • © Bernd von Jutrczenka/dpa

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы, действительно, находимся в недружественных отношениях с Россией... Это очень опасная ситуация, которая угрожает развиться в нечто непредвиденное, надеюсь, что не разовьётся», — сказал президент.

22 июля правительство России включило Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию в список недружественных стран.

Согласно указу российского правительства, недружественные страны могут быть ограничены в возможности, вплоть до полного запрета, нанимать в посольства, консульства и представительства госорганов работников из числа лиц, находящихся на территории России.

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