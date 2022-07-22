Шольц: правительство ФРГ приобретает 30% акций Uniper для спасения компании

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что правительство Германии приобретает 30% акций энергоконцерна Uniper для спасения компании.

«Решение заключается в том, что мы приобретаем 30%-ную долю в компании Uniper, мы купим акции этой компании за номинальную стоимость», — цитирует его ТАСС.

Ранее Bloomberg писал, что Uniper попросила у правительства ФРГ финансовую помощь в размере до €9 млрд.

Компания Uniper также заявила, что начала отбор газа из собственных хранилищ для обеспечения потребителей на фоне сокращения поставок газа из России. Клиенты уведомлены о возможном повышении цен.