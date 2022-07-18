Германская компания Uniper начала отбор газа из хранилищ

Германская энергетическая компания Uniper начала отбор газа из собственных хранилищ для обеспечения потребителей на фоне сокращения поставок газа из России. Клиенты уведомлены о возможном повышении цен.

«Для обеспечения ликвидности Uniper выполнила своё объявление от 8 июля 2022 года и с 11 июля 2022 года забирает газ из собственных хранилищ... Также 11 июля 2022 года Uniper разослала своим клиентам письмо, в котором проинформировала их о текущей ситуации на рынке и указала на возможность роста цен», — говорится в сообщении компании.

Кроме того, Uniper исчерпала кредитную линию от государственной банковской группы KfW в размере €2 млрд и подала заявку на продление кредитной линии.

Ранее Uniper запросил у правительства Германии пакет финансовой помощи для стабилизации бизнеса.

По данным Bloomberg, Uniper попросил у правительства ФРГ финансовую помощь в размере до €9 млрд.

Глава концерна Клаус-Дитер Маубах выразил надежду на скорейшее возобновление прежнего уровня поставок газа со стороны российского «Газпрома».